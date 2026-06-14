Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Exhibitionistische Handlungen vor Kindern

Haßloch (ots)

Am Samstag gegen 17:00 Uhr entblößte sich ein Mann in der Kirchgasse vor zwei neunjährigen Mädchen und forderte diese auf, ihm zu helfen. Die Kinder liefen daraufhin weg. Der Mann wurde beschrieben als ca. 175 cm groß, ca. 45 Jahre alt und einer Tolle als Frisur. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jeansjacke, schwarzen Jeans und einem weißen T-Shirt. Weiterhin führte er einen Rucksack mit sich. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Haßloch unter 06324 9330 zu melden.

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