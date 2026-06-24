API-TH: Unachtsamkeit führt zur Berührung mit der Betongleitwand
A9 Höhe Dittersdorf (ots)
Auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin kam ein 73-jähriger Fahrer eines VWs zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Triptis durch Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Betongleitwand. Es entstand lediglich eine Beschädigung des Fahrzeuges, welches fahrbereit blieb. Der Gesamtschaden beträgt circa 1.500 EUR.
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