API-TH: Unachtsamkeit führt zur Berührung mit der Betongleitwand

A9 Höhe Schleiz (ots) - Am Dienstagabend wurde ein 46-jähriger Fahrer eines Opel auf der A9 in Richtung Berlin kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, was er im Verlauf der Kontrolle auch selbst bestätigte. Zudem führte der 46-jährige Fahrer circa 11,5 Gramm Marihuana mit sich und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nach einer ...

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