Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 69-jähriger Motorradfahrer bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

Schmallenberg (ots)

Am Sonntag, den 21.06.2026, kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Alleinunfall eines 69-jährigen Motorradfahrers auf der L640 bei Schmallenberg in Fahrtrichtung Altastenberg. Der Motorradfahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte dabei ein Verkehrszeichen eines einmündenden Wirtschaftsweges und kam nach rund 20 Metern linksseitig im Grünstreifen des Wirtschaftsweges zum Stillstand. Das Krad des Verunfallten rutschte führerlos über den Wirtschaftsweg weiter und stürzte eine acht Meter tiefe Böschung hinunter. Der 69-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach neusten Erkenntnissen befindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr.

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