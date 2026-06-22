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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nach Verkehrsunfall mit Radfahrer - Unfallbeteiligter gesucht

Arnsberg (ots)

Am Sonntag, den 21.06.2026, kam es gegen 09:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Möhnestraße in Arnsberg-Neheim. Eine 71-jährige Autofahrerin beabsichtigte, aus einer Parklücke seitlich der Möhnestraße auf die genannte Straße aufzufahren. Dabei übersah sie nach eigenen Angaben einen von hinten kommenden Radfahrer und touchierte diesen mit der vorderen linken Seite ihres Fahrzeuges. Der Radfahrer stürzte von seinem Fahrrad und blieb für einen Moment regungslos auf der Fahrbahn liegen. Als die Fahrerin ausstieg, um dem Radfahrer zu helfen, stieg dieser wieder auf sein Fahrrad und entfernte sich in Richtung Moosfelde vom Unfallort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gaben ebenfalls an, dass der Radfahrer sich trotz Aufforderung zu Bleiben vom Unfallort entfernte.

Der am Unfall beteiligte Radfahrer wurde von der Fahrerin und weiteren Zeugen wie folgt beschrieben: - Männlich - 25 bis 35 Jahre alt - ca. 1,80 bis 1,85cm groß - bekleidet mit einer kurzen schwarzen Hose und einem dunklen Hoodie - schwarzes Mountainbike

Der Unfallbeteiligte sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/9020-3211 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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