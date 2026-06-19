Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Wohnungseinbruch in Medebach

Medebach (ots)

Im Zeitraum vom 14.06.2026 14:00 Uhr bis zum 18.06.2026 20:00 Uhr kam es in der Hansestraße in Medebach zu einem versuchten Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. An der Wohnungstür konnten deutliche Hebelspuren und Beschädigungen festgestellt werden. Nach bisherigem Erkenntnisstand haben die bislang unbekannten Täter nichts entwendet. Weitere Spuren an der Tür oder innerhalb der Wohnung konnten nicht festgestellt werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981/90200 zu melden.

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