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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: In der Kurve die Kontrolle verloren und überschlagen - Kradfahrer schwer verletzt

Sundern (ots)

Am Samstag, 20.06.2026, 18:14 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Kradfahrer aus dem Märkischen Kreis mit seinem Krad in Sundern-Allendorf die L 619 in Fahrtrichtung Plettenberg. Beim Durchfahren einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle und überschlug sich. Der Kradfahrer wurde durch den Rettungsdienst schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme war der Unfallort komplett gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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