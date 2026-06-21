POL-HSK: In der Kurve die Kontrolle verloren und überschlagen - Kradfahrer schwer verletzt

Eslohe (ots) - Am 18.06.2026 kam es gegen 18:45 Uhr auf der L880 bei Eslohe zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Ein Rennradfahrer gab an, aus Kückelheim kommend in Fahrtrichtung In der Marpe unterwegs gewesen zu sein. Dabei wurde er von einem LKW samt Anhänger überholt. Während des Überholvorgangs kam ein blauer Sprinter im Gegenverkehr auf. Der LKW ...

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