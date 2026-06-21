Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: In der Kurve die Kontrolle verloren und überschlagen - Kradfahrer schwer verletzt
Sundern (ots)
Am Samstag, 20.06.2026, 18:14 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Kradfahrer aus dem Märkischen Kreis mit seinem Krad in Sundern-Allendorf die L 619 in Fahrtrichtung Plettenberg. Beim Durchfahren einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle und überschlug sich. Der Kradfahrer wurde durch den Rettungsdienst schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme war der Unfallort komplett gesperrt.
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