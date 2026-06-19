Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rennradfahrer bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt

Eslohe (ots)

Am 18.06.2026 kam es gegen 18:45 Uhr auf der L880 bei Eslohe zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Ein Rennradfahrer gab an, aus Kückelheim kommend in Fahrtrichtung In der Marpe unterwegs gewesen zu sein. Dabei wurde er von einem LKW samt Anhänger überholt. Während des Überholvorgangs kam ein blauer Sprinter im Gegenverkehr auf. Der LKW scherte daraufhin wieder in seine ursprüngliche Spur ein, wobei das Heck des Anhängers den Rennradfahrer am Oberarm touchierte. Obwohl der Rennradfahrer sich verbal bemerkbar machte, fuhr der LKW ohne anzuhalten weiter in Richtung In der Marpe. Der Rennradfahrer wurde leicht am linken Oberarm verletzt.

Der LKW-Fahrer, der Fahrer des blauen Sprinters sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933/9020-3511 zu melden.

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