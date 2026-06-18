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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und Polizei Hochsauerlandkreis: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei

Hochsauerlandkreis (ots)

Am Dienstag, den 16.06.2026, um 16:20 Uhr, kam es in der Straße Borghausen in Bestwig zu einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt. Ein 29-jähriger Rumäne ohne festen Wohnsitz in Deutschland passierte den dortigen Kassenbereich mit seinem Einkaufswagen. Der Wagen war mit Waren in Höhe eines niedrigen, vierstelligen Betrags gefüllt. Der zuständige Ladendetektiv konnte den Täter aufhalten und bis zum Eintreffen der Polizei an einer Flucht hindern. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte dem Mann eine weitere Tat zugeordnet werden. Hierbei handelte es sich um einen Ladendiebstahl vom 12.06.2026 in einem Lebensmittelmarkt in Olsberg. Unmittelbar nach dem Diebstahl flüchtete der Beschuldigte vor der Polizei. Die Kriminalpolizei konnte den 29-Jährigen auch in diesem Fall als Tatverdächtigen identifizieren. Ob dem Beschuldigten noch weitere Taten zugerechnet werden können oder er sogar Teil einer überregional agierenden Bande ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Für den Mann wurde ein Untersuchungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft beantragt. Eine Vorführung bei dem zuständigen Amtsgericht erfolgte bereits am gestrigen Tag.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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