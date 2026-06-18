Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kontrolltag der Polizei im Hochsauerlandkreis gegen Diebstahlsdelikte im Bereich der Straßenkriminalität

Hochsauerlandkreis (ots)

Schönes Wetter lockt nicht nur zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in Cafés oder Freizeiteinrichtungen. Auch Straftäter zieht es nach draußen - in der Hoffnung, leichte Beute machen zu können. Aus diesem Grund hat die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis am Mittwoch, den 17.06.2026, gezielte Kontrollen zur Bekämpfung von Diebstahlsdelikten im Bereich der hiesigen Straßenkriminalität durchgeführt. Der mehrstündige Einsatz fand mit einer Vielzahl von Polizistinnen und Polizisten statt. Unter den Einsatzkräften befanden sich auch zivile Polizisten. Die Beamten kontrollierten an neuralgischen Punkten im Kreisgebiet. Sie waren darüber hinaus in Geschäften und Discountern sowie an weiteren Brennpunkten präsent. Dabei legten sie besonderen Wert auf einen direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern hinsichtlich eines achtsamen Umgangs mit deren Eigentum. Da die sichtbare Polizeipräsenz regelmäßig durch zivile Einsatzkräfte ergänzt wird, können diese auch im Einsatz sein und Straftaten frühzeitig erkennen und konsequent verfolgen, ohne dabei unmittelbar in der Öffentlichkeit als Polizei wahrgenommen zu werden. Im Rahmen des Einsatzes wurden 56 Personen und 153 Fahrzeuge kontrolliert. Die Beamten fertigten unter anderem 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, ahndeten diverse weitere Verstöße gegen die StVO und ordneten zwei Blutprobenentnahmen aufgrund des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln an. Einen besonderen Erfolg konnten die Einsatzkräfte mit einer Festnahme eines Ladendiebs verzeichnen. Dieser wurde gegen 12:00 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in Brilon gemeldet. Aufgrund der starken Polizeipräsenz befand sich ein Einsatzmittel in unmittelbarer Nähe und war bereits wenige Minuten nach der Meldung vor Ort. Bei dem 45-jährigen Beschuldigten fanden die Beamten zusätzlich eine geringe Menge Betäubungsmittel. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Polizei im Hochsauerlandkreis bewertet den Einsatz als erfolgreich. "Mit unseren gezielten Kontrollen setzen wir ein deutliches Zeichen gegen Diebstahlsdelikte im Bereich der hiesigen Straßenkriminalität. Gleichzeitig möchten wir den Bürgerinnen und Bürgern vermitteln, dass wir als Polizei präsent sind und uns konsequent für ihre Sicherheit einsetzen.", betont Deniz Özkan, Leiter der Direktion Kriminalität. "Solche Maßnahmen sind nicht nur auf spezielle Kontrolltage begrenzt, sondern werden in den täglichen Streifendienst integriert.", ergänzt Polizeirat Özkan.

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