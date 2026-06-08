Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Eisenach (ots)

Am späten Abend des 06. Juni soll es in der Tiefenbacher Allee zu einer verbalen Streitigkeit zweier Personengruppen gekommen sein, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, hatten sich die Gruppierungen bereits aufgelöst. Offenbar begab sich ein Mann (19/rumänisch) fortfolgend in den Bereich "Sportpark". Nach ersten Erkenntnissen traf er dort wieder auf die Personengruppe und die Streitigkeit entfachte erneut. Im Rahmen dieser kam augenscheinlich unter anderem ein Messer zum Einsatz, sodass der 19-Jährige verletzt wurde. Die sofort eingeleiteten umfangreichen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass zwei Männer (27/irakisch, 20/albanisch) als mögliche Tatverdächtige des Körperverletzungsdeliktes in Betracht kommen. Gegen die beiden wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 19-Jährige kam in ein Krankenhaus. Zeugen zum Sachverhalt, welche sich gegen 22.20 Uhr in der Tiefenbacher Allee oder in der Straße "Sportpark" aufhielten oder sonstige Hinweise zu den Auseinandersetzungen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0140429/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

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