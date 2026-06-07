LPI-GTH: Planenschlitzer an einem abgestellten Fahrzeug
Eisenach (ots)
Am Samstag wurde die Polizei um 08:30 Uhr darüber informiert, dass an einem im Eichrodter Weg abgestellten VW Crafter die Plane aufgeschnitten wurde. Tatzeit ist zwischen Freitag 17 Uhr und Samstag 08:30 Uhr. Es wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu möglichen Tätern oder verdächtigen Wahrnehmungen unter der Bezugsnummer 0139988/2026. (anh)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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