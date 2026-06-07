PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Glasscheibe

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)

Am Sonntag gegen 05:15 Uhr wurde die Polizei Gotha über eine Sachbeschädigung an einem Hausfenster informiert. Durch mindestens einen unbekannten Täter wurde die äußere Glasscheibe beschädigt. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 100,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 140538. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 07.06.2026 – 07:22

    LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage

    Gotha (ots) - Am Samstag gegen 14:00 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Einbruch in eine Gartenlaube informiert. Der Einbruch fand in der Zeit vom 15.05.2026 bis 06.06.2026 statt. Aus der Gartenlaube und einem Nebengelass wurden ca. 30 Meter Kupferkabel entwendet. Der Sachschaden wurde vor Ort auf ca. 600,- Euro geschätzt. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Bezugsnummer: 140155 um Hinweise. (as) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 01:00

    LPI-GTH: Unfall mit drei Pferdekutschen

    Wölfis - Landkreis Gotha (ots) - Zu einem Unfall mit drei beteiligten Pferdekutschen kam es am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr auf der Straße "Am Forsthaus" in Wölfis. Alle drei Kutschen, welche jeweils mit vier bis fünf Personen besetzt waren, fuhren hintereinander. Nach ersten Erkenntnissen brach plötzlich bei der letzten Kutsche die Deichsel, so dass das Gespann unkontrolliert in die vorderen Kutschen lief. ...

    mehr
  • 06.06.2026 – 08:57

    LPI-GTH: "Gleich mehrere Verkehrsstraftaten aufgeklärt" - Zeugenaufruf

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am Freitag Vormittag stellte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes einen grauen Opel Astra Kombi mit Kurzzeitkennzeichen an einem Garagenkomplex der Ohrdrufer Straße fest. Im Fahrzeug befand sich ein 38jähriger Deutscher. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte ermittelt werden, dass das angebrachte Kennzeichen durch den 38jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren