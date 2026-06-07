LPI-GTH: Sachbeschädigung an Glasscheibe
Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)
Am Sonntag gegen 05:15 Uhr wurde die Polizei Gotha über eine Sachbeschädigung an einem Hausfenster informiert. Durch mindestens einen unbekannten Täter wurde die äußere Glasscheibe beschädigt. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 100,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 140538. (as)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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