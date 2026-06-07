LPI-GTH: Sachbeschädigung an Glasscheibe

Wölfis - Landkreis Gotha (ots) - Zu einem Unfall mit drei beteiligten Pferdekutschen kam es am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr auf der Straße "Am Forsthaus" in Wölfis. Alle drei Kutschen, welche jeweils mit vier bis fünf Personen besetzt waren, fuhren hintereinander. Nach ersten Erkenntnissen brach plötzlich bei der letzten Kutsche die Deichsel, so dass das Gespann unkontrolliert in die vorderen Kutschen lief. ...

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