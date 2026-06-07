LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage
Gotha (ots)
Am Samstag gegen 14:00 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Einbruch in eine Gartenlaube informiert. Der Einbruch fand in der Zeit vom 15.05.2026 bis 06.06.2026 statt. Aus der Gartenlaube und einem Nebengelass wurden ca. 30 Meter Kupferkabel entwendet. Der Sachschaden wurde vor Ort auf ca. 600,- Euro geschätzt. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Bezugsnummer: 140155 um Hinweise. (as)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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