Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Angebranntes Essen sorgt für Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Abend kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Stadtilmer Lindenstraße.

Grund hierfür war die starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Der 63jährige deutsche Wohnungsinhaber ließ das Essen auf dem Herd anbrennen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden.

Es entstand letzten Endes kein Sachschaden und es wurde niemand verletzt. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell