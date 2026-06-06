Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: "Für Ruhe gesorgt"

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt zu gleich drei Einsätzen bei einer Geburtstagsfeier einer bulgarischen Familie.

Es gab mehrere Beschwerden über ruhestörenden Lärm durch laute Musik. Zwei "freundliche Ermahnungen" zur Ruhe führten nicht zum gewünschten Ergebnis. In der Folge wurde die Soundanlage polizeilich sichergestellt.

Der Veranstalter hat nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen ruhestörendem Lärm zu rechnen. (tb)

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