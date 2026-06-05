LPI-GTH: Radfahrer leicht verletzt

Mihla (Wartburgkreis) (ots) - Eine 33-jährige Fahrerin eines Mitsubishi befuhr gestern Nachmittag die L1016 von Neukirchen in Richtung Eisenach. In einer Linkskurve verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam anschließend von der Fahrbahn ab und fortfolgend im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Infolgedessen war der Mitsubishi nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 33-Jährige wurde leicht verletzt, ein Rettungswagen kam zum Einsatz. ...

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