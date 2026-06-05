LPI-GTH: Radfahrer leicht verletzt
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Gestern Abend trug ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Karlsplatz leichte Verletzungen davon. Der 18-Jährige überquerte mit seinem Rad kurz vor dem Karlsplatz einen Fußgängerüberweg. Ein 60 Jahre alter VW-Fahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Alexanderstraße, konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte leicht mit dem jungen Mann. Der 18-Jährige musste vor Ort ärztlich versorgt werden. (ah)
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