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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Mihla (Wartburgkreis) (ots)

Eine 33-jährige Fahrerin eines Mitsubishi befuhr gestern Nachmittag die L1016 von Neukirchen in Richtung Eisenach. In einer Linkskurve verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam anschließend von der Fahrbahn ab und fortfolgend im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Infolgedessen war der Mitsubishi nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 33-Jährige wurde leicht verletzt, ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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