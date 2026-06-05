LPI-GTH: Auseinandersetzung
Ilmenau (ots)
Heute, gegen 0.30 Uhr kam es auf einem Tankstellengelände in der Büchloher Straße zu einem Streit mehrerer Personen. Dieser gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt (m/41, m/25), sie kamen in ein Krankenhaus. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd)
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