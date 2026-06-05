LPI-GTH: Auseinandersetzung

LPI Gotha (ots) - Gestern Nachmittag kam es im Landkreis Gotha und im Ilm-Kreis erneut zu mehreren Betrugsversuchen per Telefon. Die Täter gaben sich als Polizisten aus und behaupteten unter anderem, dass durch Familienangehörige angeblich ein tödlicher Verkehrsunfall verursacht wurde. Im Anschluss versuchten die Täter an Informationen über finanzielle Verhältnisse und bestehende Konten zu kommen. Die Betroffenen im ...

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