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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung

Ilmenau (ots)

Heute, gegen 0.30 Uhr kam es auf einem Tankstellengelände in der Büchloher Straße zu einem Streit mehrerer Personen. Dieser gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt (m/41, m/25), sie kamen in ein Krankenhaus. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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