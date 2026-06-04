Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Warnung vor Trickbetrügern

LPI Gotha (ots)

Gestern Nachmittag kam es im Landkreis Gotha und im Ilm-Kreis erneut zu mehreren Betrugsversuchen per Telefon. Die Täter gaben sich als Polizisten aus und behaupteten unter anderem, dass durch Familienangehörige angeblich ein tödlicher Verkehrsunfall verursacht wurde. Im Anschluss versuchten die Täter an Informationen über finanzielle Verhältnisse und bestehende Konten zu kommen. Die Betroffenen im Alter von 75 bis 89 Jahren reagierten vorbildlich. Sie wurden misstrauisch, hinterfragten die Anrufe und beendeten letztlich die Gespräche. Glücklicherweise ist kein Vermögensschaden entstanden. Die Polizei fragt am Telefon nicht nach Vermögenswerten oder Bargeld und fordert niemals zur Übergabe von Geld auf. Weitere Verhaltenstipps: - Gespräche sofort beenden - Weitere Angehörige informieren - Bei Zweifeln den Notruf 110 wählen - Keine persönlichen Daten preisgeben Bitte sensibilisieren insbesondere ältere Familienmitglieder zu aktuellen Betrugsmaschen. Weitere Beratungsangebote erhalten Sie z.B. unter www.polizei-beratung.de oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der LPI Gotha unter der Telefonnummer 03621-781504. (jh)

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