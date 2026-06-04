PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Warnung vor Trickbetrügern

LPI Gotha (ots)

Gestern Nachmittag kam es im Landkreis Gotha und im Ilm-Kreis erneut 
zu mehreren Betrugsversuchen per Telefon. Die Täter gaben sich als 
Polizisten aus und behaupteten unter anderem, dass durch 
Familienangehörige angeblich ein tödlicher Verkehrsunfall verursacht 
wurde. Im Anschluss versuchten die Täter an Informationen über 
finanzielle Verhältnisse und bestehende Konten zu kommen. Die 
Betroffenen im Alter von 75 bis 89 Jahren reagierten vorbildlich. Sie
wurden misstrauisch, hinterfragten die Anrufe und beendeten letztlich
die Gespräche. Glücklicherweise ist kein Vermögensschaden entstanden.
 
Die Polizei fragt am Telefon nicht nach Vermögenswerten oder Bargeld 
und fordert niemals zur Übergabe von Geld auf.
 
Weitere Verhaltenstipps:

    - Gespräche sofort beenden
    - Weitere Angehörige informieren
    - Bei Zweifeln den Notruf 110 wählen
    - Keine persönlichen Daten preisgeben

 
Bitte sensibilisieren insbesondere ältere Familienmitglieder zu 
aktuellen Betrugsmaschen.
 
Weitere Beratungsangebote erhalten Sie z.B. unter 
www.polizei-beratung.de oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle 
der LPI Gotha unter der Telefonnummer 03621-781504. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 04.06.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Motorroller entwendet

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Einen in der Hellwigstraße geparkten Motorroller der Marke "Peugeot" in der Farbe Grün, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen. Das Beutegut hat einen Wert von rund 1.500 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 01. Juni, 19.00 Uhr und gestern, 17.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0137513/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Aufgefahren

    Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Zwei 15-jährige Fahrer von Kleinkrafträdern befuhren gestern Nachmittag die Bahnhofstraße in Richtung Meileshof. Im Bereich "Am Weidenbach" beabsichtigten die beiden nach rechts abzubiegen. Der Vorausfahrende verringerte dazu die Geschwindigkeit, was der zweite 15-Jährige möglicherweise übersah und fortfolgend auffuhr. Die beiden kamen zu Fall und wurden leicht verletzt. Sie wurden medizinisch versorgt. Der an den Fahrzeugen ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Brand

    Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es gestern, gegen 17.45 Uhr im Bereich eines Bürogebäudes in der Schwanitzstraße. Vermutlich aufgrund vorangegangener Schweißarbeiten geriet die Fassade des Gebäudes in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren