Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Zwei 15-jährige Fahrer von Kleinkrafträdern befuhren gestern Nachmittag die Bahnhofstraße in Richtung Meileshof. Im Bereich "Am Weidenbach" beabsichtigten die beiden nach rechts abzubiegen. Der Vorausfahrende verringerte dazu die Geschwindigkeit, was der zweite 15-Jährige möglicherweise übersah und fortfolgend auffuhr. Die beiden kamen zu Fall und wurden leicht verletzt. Sie wurden medizinisch versorgt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beträgt circa 800 Euro, ein Moped war nicht mehr fahrbereit. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

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