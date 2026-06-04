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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorroller entwendet

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Einen in der Hellwigstraße geparkten Motorroller der Marke "Peugeot" in der Farbe Grün, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen. Das Beutegut hat einen Wert von rund 1.500 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 01. Juni, 19.00 Uhr und gestern, 17.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0137513/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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