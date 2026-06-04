LPI-GTH: Motorroller entwendet
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Einen in der Hellwigstraße geparkten Motorroller der Marke "Peugeot" in der Farbe Grün, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen. Das Beutegut hat einen Wert von rund 1.500 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 01. Juni, 19.00 Uhr und gestern, 17.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0137513/2026) entgegen. (jd)
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Landespolizeiinspektion Gotha
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