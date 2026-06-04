Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vom Unfallort entfernt

Gotha (ots)

Am 26. Mai, gegen 18.30 Uhr touchierte offenbar ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am Straßenrand in der Steinstraße geparkten VW. Im Anschluss setzte der Unbekannte seine Fahrt pflichtwidrig fort und hinterließ einen Schaden in geschätzter Höhe von 5.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Personen, die Hinweise zum Fahrzeugführer, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0129756/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

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