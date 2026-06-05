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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Verkaufsfläche

Ilmenau (ots)

Von einer Außenverkaufsfläche eines Möbel- und Einrichtungsgeschäftes in der Oehrenstöcker Straße entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ein Untergestell eines Hängesessels. Zuvor waren der oder die Täter widerrechtlich auf die Verkaufsfläche gelangt. Der Beuteschaden liegt bei ungefähr 400 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 02. Juni, 19.00 Uhr und dem 03. Juni, 09.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0138344/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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