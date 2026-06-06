Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw - Zeugenaufruf

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Am frühen Freitag Abend begab sich ein derzeit unbekannter Täter zu einem Pkw in einer Hofeinfahrt der Waldstraße in Gräfenroda.

Aus dem unverschlossenen Pkw entnahm der oder die Unbekannte die Geldbörse und das Mobiltelefon. Aus der Geldbörse wurde ein niedriger dreistelliger Betrag entnommen und anschließend das Portemonnaie nebst Handy im Nahbereich "entsorgt".

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0139910/2026 entgegen. (tb)

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