Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Festnahme nach sexuellem Missbrauch von Kind

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (28.04.2026) einen mittlerweile 84 Jahre alten Mann festgenommen, dem mehrere Fälle des sexuellen Missbrauchs vorgeworfen werden. Nach einem Zeugenaufruf im Februar (siehe Pressemeldung vom 23.02.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6222288) gingen Zeugenhinweise ein, woraufhin der Mann hinsichtlich weiterer Taten in den Fokus der Ermittlungen rückte. Der 84-Jährige soll in den letzten Jahren in mehreren hundert Fällen Kinder zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Die Taten sollen sowohl im familiären Umfeld stattgefunden haben, als auch in einem Schwimmbad. Die Ermittler nahmen den Mann am Dienstag (28.04.2026) fest. Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt, der einen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart erlassenen Haftbefehl in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

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