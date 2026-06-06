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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am späten Freitag Abend wurde "An der Weiße" in Arnstadt ein 33jähriger Bulgare auf einem E-Scoter einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei dem Mann war für die Polizeibeamten starker Atemalkoholgeruch wahrnehmbar. Ein durchgeführter Test ergab einen Vorwert von 1,23 Promille.

Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Unterbindung der Weiterfahrt und die Anzeigenerstattung wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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