Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am späten Freitag Abend wurde "An der Weiße" in Arnstadt ein 33jähriger Bulgare auf einem E-Scoter einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei dem Mann war für die Polizeibeamten starker Atemalkoholgeruch wahrnehmbar. Ein durchgeführter Test ergab einen Vorwert von 1,23 Promille.

Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Unterbindung der Weiterfahrt und die Anzeigenerstattung wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (tb)

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