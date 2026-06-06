Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: "Gleich mehrere Verkehrsstraftaten aufgeklärt" - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Vormittag stellte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes einen grauen Opel Astra Kombi mit Kurzzeitkennzeichen an einem Garagenkomplex der Ohrdrufer Straße fest. Im Fahrzeug befand sich ein 38jähriger Deutscher.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte ermittelt werden, dass das angebrachte Kennzeichen durch den 38jährigen mittels Filzstift verändert wurde. Weiterhin bestand für den Pkw kein Versicherungsschutz mehr.

Weitere Ermittlungen erbrachten, dass das Fahrzeug bereits am Dienstag, 02.06.2026 in der Ortslage Marlishausen ohne angebrachte Kennzeichentafeln bewegt wurde. Zudem wurde nach Zeugenhinweis bekannt, dass der Opel am Donnerstag, 04.06.2026, ebenfalls in der Ohrdrufer Straße, mit den angebrachten Kurzzeitkennzeichen bewegt wurde.

Der 38jährige Fahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Verstoß gg. das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrsteuergesetz, sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Weitere Hinweise zur Sichtung des grauen Opel Astra nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0139272/2026 entgegen. (tb)

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