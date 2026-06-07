Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit drei Pferdekutschen

Wölfis - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Unfall mit drei beteiligten Pferdekutschen kam es am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr auf der Straße "Am Forsthaus" in Wölfis. Alle drei Kutschen, welche jeweils mit vier bis fünf Personen besetzt waren, fuhren hintereinander. Nach ersten Erkenntnissen brach plötzlich bei der letzten Kutsche die Deichsel, so dass das Gespann unkontrolliert in die vorderen Kutschen lief. Dabei wurden sechs Teilnehmer der Kutschfahrten zum Teil schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Bei den Verletzten handelte es sich um Frauen und Männer im Alter zwischen 66 und 81 Jahren. Bei einigen der sechs Kutschpferde wurden auch leichte Verletzungen festgestellt. Zur Ermittlung der Unfallursache und des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zur Sachschadenshöhe kann noch keine Auskunft erteilt werden.(av)

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