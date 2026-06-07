Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit Fahrrad gestürzt

Eisenach (ots)

Am Freitagabend erhielt die Polizei gg. 21:30 Uhr die Mitteilung, dass ein Mädchen auf der L 1021 im Straßengraben liegt. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 25-jährige Frau mit ihrem Fahrrad unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete. Der Grund des Sturzen konnte schnell ermittelt werden. Sie stand unter erheblicher Alkoholeinwirkung. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sie muss sich nun wegen der folgenlosen Trunkenheitsfahrt verantworten. (anh)

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