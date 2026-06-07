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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit verletztem Kind

Eisenach (ots)

Am Freitag beabsichtigte gg. 16:20 Uhr ein Pkw aus einer Parkbucht in der Straße Am Michelsbach auszuparken. Dabei sah der Fahrzeugführer, dass ein Kind auf einem Fahrrad herangefahren kam. Der Fahrzeugführer brachte sofort seinen Pkw zum Stillstand. Das Kind sah jedoch nach hinter, übersah den stehenden Pkw und fuhr gegen diesen. Das 8-jährige Kind wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Klinikum Eisenach. (anh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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