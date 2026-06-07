LPI-GTH: Unfall mit verletztem Kind
Eisenach (ots)
Am Freitag beabsichtigte gg. 16:20 Uhr ein Pkw aus einer Parkbucht in der Straße Am Michelsbach auszuparken. Dabei sah der Fahrzeugführer, dass ein Kind auf einem Fahrrad herangefahren kam. Der Fahrzeugführer brachte sofort seinen Pkw zum Stillstand. Das Kind sah jedoch nach hinter, übersah den stehenden Pkw und fuhr gegen diesen. Das 8-jährige Kind wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Klinikum Eisenach. (anh)
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