LPI-GTH: Alkoholisiert und unter Drogen mit einem E-Scooter unterwegs

Wutha-Farnroda (ots) - Am Freitag wurde die Polizei gg. 23:30 Uhr zu einer Körperverletzung nach Wutha-Farnroda gerufen. Dort waren zwei Männer im Alter von 41 und 45 Jahren zunächst in einen lauten verbalen Streit geraten. Beide waren stark alkoholisiert und die Streitigkeit endete darin, dass es zu einer Rangelei kam, wobei sie sich leicht verletzten. Die Streithähne wurden getrennt und es wurde eine Anzeige wegen ...

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