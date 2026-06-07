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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert und unter Drogen mit einem E-Scooter unterwegs

Eisenach (ots)

Am Samstag wurde in der Kasseler Straße in Eisenach ein 32-jähriger Mann auf einem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Durchgeführte Tests ergaben, das er BTM konsumiert hatte und auch alkoholisiert war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. (anh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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