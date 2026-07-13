Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall wegen Fußgängerin - Polizei sucht Fußgängerin

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2026, gegen 19.35 Uhr, kam es wegen einer Fußgängerin zu einem Auffahrunfall in der Weiler Straße mit Beteiligung eines Rettungswagens und eines Pkws.

Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer bog von der Küpferstraße kommend in die Weiler Straße in Richtung Wiesentalstraße ein. Hinter dem Pkw des 44-Jährigen fuhr ein Rettungswagen. Als sich beide Fahrzeuge auf der Weiler Straße befanden musste der 44-Jährige stark abbremsen, da eine unbekannte Fußgängerin unerwartet die Fahrbahn betreten habe. Die 29-jährige Fahrerin des Rettungswagens bemerkte den bremsenden Pkw zu spät und fuhr diesem auf. Die Fußgängerin entfernte sich von der Örtlichkeit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf die Fußgängerin geben können.

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