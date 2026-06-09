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Polizei Hamburg

POL-HH: 260609-1. Zeugenaufruf nach Überfall auf Seniorin in Hamburg-Hausbruch

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.06.2026, 23:35 Uhr

Tatort: Hamburg-Hausbruch, Hausbrucher Straße

Zwei Unbekannte haben gestern Abend eine 85-Jährige im Hamburger Stadtteil Hausbruch überfallen und dabei leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei ging die Seniorin mit ihrem Hund spazieren, als sie sie unvermittelt von zwei Männern angegriffen wurde und daraufhin zu Boden stürzte. Im weiteren Verlauf schlugen die Unbekannten die Frau und entwendeten ihre am Körper getragenen Schmuckgegenstände. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Räuber in unbekannte Richtung.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Feststellung der Tatverdächtigen.

Die 85 Jahre alte Frau erlitt durch den Überfall leichte Verletzungen und kann die mutmaßlichen Räuber wie folgt beschreiben:

Täter 1:

   - circa 18 bis 20 Jahre alt
   - etwa 180 cm groß
   - sportliche Statur
   - bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Hose
     und schwarzen Sneakern

Täter 2:

   - circa 18 bis 20 Jahre alt
   - etwa 180 cm groß
   - schlanke Statur
   - bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover und einer schwarzen 
     Hose

Das örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 184) führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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