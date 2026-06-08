Polizei Hamburg

POL-HH: 260608-5. Metallspäne auf der IRONMAN-Radstrecke - Wer kann Hinweise geben?

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.06.2026, in den Morgenstunden

Tatort: Hamburg-Kirchwerder, Zollenspieker Hauptdeich, Kirchenheerweg, Kirchwerder Hausdeich, Norderquerweg, Kirchwerder Landweg und Heinrich-Osterrath-Straße

Gestern fand im Stadtgebiet der "IRONMAN Hamburg 2026" statt. Im Rahmen dessen wurden mehrere Rennräder durch auf der Fahrbahn verteilte Metallspäne beschädigt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Gestern ab den frühen Morgenstunden fand im Stadtgebiet zum neunten Mal der "IRONMAN European Championship Hamburg" statt. Nähere Informationen dazu sind unserer Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6287298, sowie der Veranstalterhomepage zu entnehmen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge haben Unbekannte auf mehreren Straßen im Stadtteil Kirchwerder Metallspäne auf die Fahrbahn gebracht. Durch das Überfahren wurden mehrere Rennräder beschädigt. Hinsichtlich der konkreten Zahlen steht die Polizei in engem Austausch mit dem Veranstalter. Mindestens ein 29-jähriger Teilnehmer des IRONMAN stürzte in diesem Abschnitt, erlitt eine Fraktur und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Inwiefern durch die Metallspäne verursachte Schäden an den Reifen ursächlich für den Sturz waren, ist Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.

Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes (LKA 7) hat noch gestern vor Ort die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der (versuchten) gefährlichen Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung in mehreren Fällen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen - möglicherweise auch bereits im Verlauf des Vorabends beziehungsweise der Nacht - gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Darüber hinaus wurden im Zeitraum vom Freitag, 05.06., 16:00 Uhr, bis Samstag, 06.06.2026, 10:45 Uhr entlang des gesamten Kirchheerwegs im Zusammenhang mit der Sportveranstaltung aufgestellte Haltverbotsschilder sowie entsprechende Ankündigungsplakate entfernt. Polizistinnen und Polizisten stellten die Verkehrszeichen nach dem Bekanntwerden wieder auf.

Inwiefern die einzelnen Taten im Zusammenhang stehen, ist ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen.

Zim.

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