Polizei Hamburg

POL-HH: 260608-2. Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.06.2026, 13:40 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Georg, Hammerbrookstraße

Am Sonntagmittag kam es im Stadtteil St. Georg zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 41-jährigen Mannes. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befanden sich eine Frau und ihr Bekannter in der Hammerbrookstraße, als sie von einem Mann angegriffen wurden, der mutmaßlich versuchte, ihnen die Rucksäcke zu rauben. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den zwei Männern, in deren Verlauf der zuvor Angegriffene den 41-Jährigen unvermittelt mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zufügte. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung des Hauptbahnhofes.

Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung transportierte den Verletzten unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Es besteht weiterhin Lebensgefahr.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit rund einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen sowie dem Polizeihubschrauber "Libelle" und einer Drohne führten nicht zur Festnahme des Mannes, der wie folgt beschrieben werden kann:

- etwa 160 bis 170 cm groß - circa 30 bis 40 Jahre alt - schlanke Statur - sehr kurz geschnittene Haare oder glatzköpfig - ungepflegtes Erscheinungsbild - bekleidet mit einem dunklen Oberteil und weißen Socken (trug keine Schuhe)

Die psychosoziale Akutbetreuung der Augenzeuginnen und Augenzeugen übernahm das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes (KIT).

Die ersten Ermittlungen vor Ort führte der Kriminaldauerdienst (LKA 26), die inzwischen von der Mordkommission (LKA 41) in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hamburg übernommen wurden. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen derzeit davon aus, dass sich die beteiligten Personen mutmaßlich aus dem Betäubungsmittelmilieu flüchtig kennen könnten.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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