Polizei Hamburg

POL-HH: 260605-3. Polizei überprüft "Drogenlieferdienste" und identifiziert mehrere mutmaßliche Rauschmittelhändler

Hamburg (ots)

Zeit: 04.06.2026, ab 14:00 Uhr

Ort: Hamburger Stadtgebiet

Zivilfahnderinnen und -fahnder haben gestern mehrere Personen überprüft, die im Verdacht stehen, im Rahmen eines Lieferdienstes für Betäubungsmittel und Cannabis entsprechende Rauschmittel verkauft zu haben. Bereits am Dienstagabend nahmen Einsatzkräfte einen 41-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest, der ebenfalls im Verdacht steht, in dieser Hinsicht mit Cannabis gehandelt zu haben. Hierbei stellten die Einsatzkräfte Marihuana in nicht geringer Menge sicher.

Unter der Führung der Abteilung für Rauschgiftdelikte des Landeskriminalamtes (LKA 68) überprüften Einsatzkräfte des LKA sowie der Schutzpolizei bei den gestrigen Kontrollen im Hamburger Stadtgebiet insgesamt elf Personen, die verdächtigt werden, im Rahmen eines Rauschmittellieferdienstes tätig geworden zu sein.

Während des rund achtstündigen Einsatzes durchsuchten die Polizistinnen und Polizisten vier Fahrzeuge sowie elf Wohnungen und stellten hierbei rund 190 Gramm Marihuana, knapp 20 Gramm Haschisch, gut 12 Gramm Kokain, rund 8.900 Euro mutmaßliches Dealgeld, zwei Schreckschusswaffen, ein Messer sowie diverse Verpackungsmaterialien und Mobiltelefone sicher.

Die Einsatzkräfte identifizierten im Zusammenhang mit den Maßnahmen insgesamt 13 Männer im Alter von 17 bis 34 Jahren (neun Deutsche, zwei Türken sowie jeweils ein Italiener und ein Syrer) sowie eine 31-jährige Frau (deutsch). Gegen elf der Männer wird wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln beziehungsweise Cannabis, gegen die übrigen wegen des Erwerbs von Kokain oder Cannabis ermittelt.

Alle Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen - bei sieben mutmaßlichen Rauschmittelhändlern erfolgte unter anderem eine erkennungsdienstliche Behandlung - entlassen. Ein 18-jähriger deutscher Tatverdächtiger stand bei dem Ausliefern der Drogen offenbar unter dem Einfluss von THC. Da der Mann hierbei einen E-Scooter genutzt hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Im Rahmen der gestrigen Maßnahmen kam es beispielhaft zu folgender Besonderheit:

Nachdem Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder im Stadtteil Barmbek-Süd um kurz nach 20:00 Uhr zunächst einen 20-jährigen mutmaßlichen Kokainhändler vorläufig festgenommen und im weiteren Verlauf auch seine Wohnung in Dulsberg durchsucht hatten, ergaben sich den Ermittlerinnen und Ermittlern Hinweise auf einen weiteren mutmaßlichen Drogenhändler.

Als die Polizistinnen und Polizisten den 26-jährigen Mann im Bereich Neuköllner Ring (Rahlstedt) lokalisiert hatten und kontrollieren wollten, flüchtete dieser zunächst mit seinem Pkw Mercedes AMG vor den Einsatzkräften. Dabei fuhr der Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und überfuhr dabei auch Gehwege. Die Beamtinnen und Beamten verfolgten das Fahrzeug, stoppten es in der Ebeersreye (Farmsen-Berne) und nahmen den deutschen Staatsangehörigen vorläufig fest. Neben knapp zwei Gramm Kokain und 50 Euro mutmaßlichem Dealgeld beschlagnahmten die Einsatzkräfte auch das Fahrzeug sowie den Führerschein des Mannes. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Bereits am Dienstagabend überprüften zivile Einsatzkräfte des Polizeikommissariats 38 den Fahrer eines Peugeot und erhielten vor Ort Hinweise darauf, dass der Mann berauschende Mittel an Personen verkauft und ausliefert. Im Kofferraum des Autos fanden die Beamtinnen und Beamten rund zwei Kilogramm Marihuana und stellten diese sicher. Der 41-jährige Deutsche führte darüber hinaus 5.500 Euro Bargeld mit sich.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs, für die die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Hamburg einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt hatte, stellten die Polizeikräfte zudem 100 Gramm Haschisch und weitere rund 8.000 Euro Bargeld sicher.

Im Rahmen der Durchsuchung der Wohnung des 41-Jährigen stellten die Polizistinnen und Polizisten etwa 40 Kilogramm Marihuana, rund 1,3 Kilogramm Ketamin, circa 500 Gramm Haschisch sowie diverses Verpackungsmaterial und Mobiltelefone sicher.

Der Tatverdächtige steht zudem im Verdacht sein Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt zu haben. Er wurde nach einer Blutprobenentnahme und seiner erkennungsdienstlichen Behandlung dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Dort erließ ein Haftrichter inzwischen einen Haftbefehl.

Die Ermittlungen werden nun durch das LKA 68 in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hamburg geführt und dauern an.

Wen./Zim.

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