Polizei Hamburg

POL-HH: 260605-1. Öffentlichkeitsfahndung nach einem Betrugsdelikt in Hamburg-Stellingen

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Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.06.2025

Tatorte: Hamburg-Stellingen, Försterweg

Nachdem mindestens zwei Unbekannte im Juni vergangenen Jahres ein Betrugsdelikt zum Nachteil eines Seniors im Stadtteil Stellingen begangen haben sollen, suchen die Strafverfolgungsbehörden nun mithilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern nach einem der Täter.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gaben sich mindestens zwei Männer als Bankmitarbeiter sowie als Polizeibeamter aus und gelangten auf betrügerische Weise an die Bankkarten eines Seniors. Anschließend hob einer der Männer einen Geldbetrag im niedrigen vierstelligen Bereich von dem Bankkonto des Geschädigten ab.

Im Rahmen der Ermittlungen gelangten die Beamtinnen und Beamten an Videoaufzeichnungen, auf denen einer der Täter zu sehen ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete eine Richterin die Veröffentlichung der Lichtbilder des mutmaßlichen Betrügers an.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 20 bis 30 Jahre alt

- schlanke Statur

- Oberlippen- und Kinnbart

- Brillenträger

- zum Zeitpunkt der Aufnahme bekleidet mit einer dunklen Jeans, einem weißen T-Shirt mit Aufschrift und dunklen Sneakern mit weißer Sohle

- trug zum Tatzeitpunkt eine Brille sowie ein auffälliges Basecap

Darüber hinaus ist der Mann verdächtig, am 19.06.2025 und 20.06.2025 zwei gleich gelagerte Taten in den Stadtteilen Rahlstedt und Schnelsen begangen zu haben.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der gesuchten Person sowie den weiteren Tatverdächtigen machen oder anderweitig Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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