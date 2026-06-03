POL-HH: 260603-4. 29-Jähriger verstirbt nach Verkehrsunfall in Hamburg-Hamm
Hamburg (ots)
Unfallzeit: 10.05.2026, 13:30 Uhr
Unfallort: Hamburg-Hamm, Grevenweg/Wendenstraße
Am 10.05.2026 kam es im Stadtteil Hamm zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Motorradfahrer lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6272658, zu entnehmen.
Der Mann erlag Ende Mai im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.
Zim.
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