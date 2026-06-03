POL-HH: 260603-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Hamburg-Sinstorf
Hamburg (ots)
Zeit: seit 02.06.2026, 09:00 Uhr
Ort: Hamburg-Sinstorf
Seit Dienstag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 13-jährigen Mädchen aus dem Stadtteil Sinstorf.
Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260602-3. Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Hamburg-Sinstorf".
Das Mädchen ist gestern Abend von der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof wohlbehalten angetroffen und in Gewahrsam genommen worden. Sie wird nun ihren Erziehungsberechtigten übergeben.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.
Wen.
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