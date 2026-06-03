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Polizei Hamburg

POL-HH: 260603-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Hamburg-Sinstorf

Hamburg (ots)

Zeit: seit 02.06.2026, 09:00 Uhr

Ort: Hamburg-Sinstorf

Seit Dienstag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 13-jährigen Mädchen aus dem Stadtteil Sinstorf.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260602-3. Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Hamburg-Sinstorf".

Das Mädchen ist gestern Abend von der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof wohlbehalten angetroffen und in Gewahrsam genommen worden. Sie wird nun ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Wen.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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