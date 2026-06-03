Polizei Hamburg

POL-HH: 260603-2. Verkehrsmeldung anlässlich der Sportveranstaltung "IRONMAN Hamburg 2026" und Hinweis auf die Verkehrssicherheitsaktion "Kopf hoch!"

Hamburg (ots)

Zeit: 06. und 07.06.2026; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am kommenden Sonntag findet im Rahmen der "IRONMAN European Championship" der diesjährige Hamburger Langdistanztriathlon statt. Neben den rund 3.000 Athletinnen und Athleten erwartet der Veranstalter mehrere tausend sportbegeisterte Fans entlang der Strecke. Zudem veranstaltet die Präventionsabteilung der Verkehrsdirektion (VD 6) am Samstag im Stadtteil Rothenburgsort die alljährliche Verkehrssicherheitsaktion "Kopf hoch!".

IRONMAN Hamburg 2026

Anlässlich der Sportveranstaltung und einer in diesem Zusammenhang stattfindenden Messe werden insbesondere in der Hamburger Innenstadt sowie im westlichen und südöstlichen Stadtgebiet umfangreiche Sperrungen durchgeführt. Die ersten verkehrsrelevanten Verkehrssperrungen beginnen bereits am Freitag (05.06.) ab 10:00 Uhr im Bereich Ballindamm.

Der Zielbereich befindet sich in diesem Jahr auf dem Rathausmarkt. Darüber hinaus ist die Achse Lombardsbrücke, Glockengießerwall und Wallringtunnel bis zum Deichtorplatz gesperrt. Für die Radfahrstrecke erfolgen Straßensperrungen im Hamburger Westen (bis zum Jenischpark, Hamburg-Othmarschen) sowie im Südosten Hamburgs (bis Zollenspieker-Hauptdeich, Hamburg-Kirchwerder).

Besucherinnen und Besuchern der betroffenen Bereiche wird dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren. Darüber hinaus rät die Polizei, nicht den Empfehlungen von Navigationsgeräten, sondern der anlässlich der Veranstaltung aufgestellten Umleitungsbeschilderung zu folgen.

Die Zufahrten zum Hamburger Flughafen werden von der Veranstaltung nicht beeinträchtigt. Auch die Anfahrt zum Hauptbahnhof ist durchgehend möglich.

Über die Rundfunksender informiert die Polizei während der Veranstaltung über die aktuelle Verkehrslage.

Darüber hinaus wird am Sonntag das Verkehrsinformationstelefon in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr unter der bekannten Telefonnummer 040 4286-56565 eingerichtet. Auskünfte zum öffentlichen Nahverkehr erteilt der HVV unter 040 19449.

Weitere Informationen bietet zudem der Veranstalter unter https://www.ironman.com/races/im-hamburg an.

Verkehrssicherheitsaktion "Kopf hoch!"

Die Vier- und Marschlande, insbesondere Strecken entlang der Deiche, sind ein beliebtes Trainings- und Ausflugsziel für Rennradfahrende, denn der Radsport liegt weiterhin im Trend.

Meist freie und gut ausgebaute Strecken können zum Nachlassen der erforderlichen Aufmerksamkeit führen und zum Fahren mit höheren Geschwindigkeiten animieren. Gerne nehmen Radfahrende zudem eine aerodynamische Körperhaltung (gesenkter Kopf) ein.

In den vergangenen Jahren kam es im Hamburger Süden mehrfach zu Verkehrsunfällen mit am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Auch in diesem Jahr verzeichnete die Polizei Hamburg bereits mehrere Unfälle, meist mit schweren Folgen. Allein im vergangenen Jahr kollidierten 17 Radfahrende mit dem ruhenden Verkehr (2024: 26).

Die Beamtinnen und Beamten der VD 6 werden bei der Veranstaltung am Samstag, von 09:00 bis 13:00 Uhr, am Kaltehofe-Hauptdeich (in Höhe der Hausnummern 6 - 7, Rothenburgsort) Rennradfahrende für die spezifischen Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren und stehen für persönliche Gespräche mit hilfreichen Informationen zur Verfügung. Unterstützung erhalten sie von Vertreterinnen und Vertretern des Forums Verkehrssicherheit Hamburg, insbesondere des Radsport-Verband Hamburg e. V. sowie des Betriebssportverbands.

Zim.

Schneller informiert: Jetzt den WhatsApp-Kanal der Polizei Hamburg abonnieren! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell