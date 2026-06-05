Polizei Hamburg

POL-HH: 260605-2. Zeugenaufruf nach Überfall auf Schmuckhändler in Hamburg-Harburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 04.06.2026, 19:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Harburg, Harburger Ring (Parkhaus)

Am Donnerstagabend haben Unbekannte in einem Parkhaus im Hamburger Stadtteil Harburg einen 30-jährigen Schmuckhändler überfallen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des Harburger Raubdezernats (LKA 184) zufolge belieferte der 30-jährige Mann zunächst ein nahegelegenes Juweliergeschäft. Als er sich auf dem Rückweg zu seinem Fahrzeug befand, bedrohten ihn im Treppenhaus eines Parkhauses drei bislang Unbekannte zunächst mit einer Schusswaffe, attackierten ihn dann mit Pfefferspray und raubten eine Umhängetasche unter anderem mit Altgold und Bargeld. Die Täter flüchteten im Anschluss aus dem Parkhaus in unbekannte Richtung. Der 30-Jährige wurde durch den Überfall leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen am Tatort, die nun vom Raubdezernat der Region Harburg (LKA 184) weitergeführt werden und andauern.

Die drei Gesuchten wurden übereinstimmend beschrieben als

- 25 - 35 Jahre alt

- circa 185 cm groß

- kräftige Statur

- "osteuropäisches" Erscheinungsbild

- trugen ein Cap

Einer der Männer habe blonde, die anderen beiden Männer schwarze Haare gehabt. Die Täter waren überwiegend schwarz gekleidet, lediglich einer von ihnen hatte ein helles Oberteil.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den Angreifern geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

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