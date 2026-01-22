Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Am 26. Januar 2026 ist Weltzolltag/ Leitthema 2026: Der ZOLL schützt die Gesellschaft durch Wachsamkeit und Engagement

Dresden

Ob bei der Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs oder im Kampf gegen (organisierte) Kriminalität: Zöllnerinnen und Zöllner in Deutschland leisten täglich einen unverzichtbaren Beitrag für Wirtschaft und Sicherheit, für Gesundheit und Umweltschutz.

Ziel des Internationalen Zolltages, der jährlich am 26.Januar begangen wird, ist es, das öffentliche Bewusstsein für die wichtige Schutzfunktion des Zolls zu stärken und seine Bedeutung für Staat, Wirtschaft und das gesellschaftliche Wohlergehen sichtbar zu machen.

Die tägliche Wachsamkeit des Zolls und sein konsequentes Engagement sind entscheidend, um wachsenden globalen Bedrohungen wie illegalem Waffen- und Drogenhandel und Finanzkriminalität zu begegnen, unsichere und gesundheitsgefährdende Produkte aus dem Verkehr zu ziehen und einen fairen Wettbewerb in der Wirtschaft zu gewährleisten.

So steht hinter jeder Kontrolle und jeder Intervention ein gemeinsames Ziel: Menschen zu schützen, Schaden zu verhindern und die Sicherheit und Stabilität unseres Gemeinwesens verlässlich zu gewährleisten.

Regional: Im Jahr 2024 sorgten die rund 1.300 Beschäftigten des Hauptzollamtes Dresden dafür, dass - 2,5 Milliarden Euro an Zöllen, Steuern und Abgaben erhoben, - 14 Millionen Warenpositionen abgefertigt, - 1,6 Tonnen Rauschgift sichergestellt, - 20 Millionen Euro Schadenssumme durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ermittelt und - gefälschte Waren im Wert von knapp 178 Millionen Euro beschlagnahmt wurden.

Zusatzinformation:

Die Weltzollorganisation (WZO) wurde 1952 unter dem Namen "Brüsseler Zollrat" gegründet. Heute sind 184 Staaten und Gebiete Mitglieder dieser Organisation. Ihre Hauptaufgabe ist die weltweite Harmonisierung und Vereinfachung der Zollformalitäten im Interesse des internationalen Handels.

