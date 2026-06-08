Polizei Hamburg

POL-HH: 260608-4. Überfall auf ein Wettbüro in Hamburg-Sternschanze - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.06.2026, 22:42 Uhr

Tatort: Hamburg-Sternschanze, Schanzenstraße

Nachdem gestern Abend ein bislang unbekannter Täter ein Wettbüro im Stadtteil Sternschanze überfallen hat, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernats der Region Mitte I (LKA 114) zufolge betrat ein Mann kurz vor Geschäftsschluss mutmaßlich unter dem Vorwand, die Toilettenräume benutzen zu wollen, das Wettbüro. Er zog plötzlich ein Messer, bedrohte die 66 Jahre alte Mitarbeiterin und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Mann mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Die Mitarbeiterin blieb unverletzt und informierte die Polizei.

Die sofort eingeleitete Fahndung mit rund einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen führte nicht zur Festnahme des mutmaßlichen Räubers, der wie folgt beschrieben werden kann:

- circa 170 cm groß - schlanke Statur - bekleidet mit einer dunklen Hose, einem grauen Kapuzenpullover und schwarzen Schuhen - trug einen Mund-Nasen-Schutz

Die ersten Ermittlungen übernahm der Kriminaldauerdienst (LKA 26), die nun vom LKA 114 weitergeführt werden und andauern.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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