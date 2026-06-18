Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw nach technischem Defekt vollständig ausgebrannt

Saale-Holzland (ots)

Am Mittwochnachmittag geriet ein Pkw bei Bad Klosterlausnitz in Brand und brannte trotz erster Löschversuche vollständig aus. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug auf der Straße zwischen Bad Klosterlausnitz und der Autobahnauffahrt unterwegs, als es aufgrund eines technischen Defekts Feuer fing. Die Flammen breiteten sich rasch auf das gesamte Fahrzeug aus, sodass ein vollständiges Ausbrennen nicht mehr verhindert werden konnte. Verletzt wurde niemand. Der Pkw wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

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