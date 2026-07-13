POL-FR: Lörrach: Frau auf Parkplatz von Pkw angefahren
Freiburg (ots)
Am Samstag, 11.07.2026, kurz vor 11.00 Uhr, wurde eine 55-jährige Frau auf einem Kundenparkplatz von einem Pkw angefahren.
Die Frau stand am Heck ihres Pkw auf einem Kundenparkplatz eines großen Lebensmittelgeschäftes in der Robert-Bosch-Straße und lud ihre Einkäufe in den Kofferraum. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den Parkplatz und streifte mit seiner rechten Fahrzeugfront das Heck des Pkws der 55-jährigen Frau. Danach wurde die Frau von dem Pkw erfasst und zwischen ihrem Einkaufwagen und einem weiteren geparkten Pkw eingeklemmt. Die verletzte 55-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden an den drei Pkws wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.
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