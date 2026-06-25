Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Stuttgart-Feuerbach: 21-Jähriger verunfallt während Flucht vor Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (24.06.2026) gegen 08:55 Uhr sollte ein 21 Jahre alter Mercedes-Fahrer an der Kreuzung Heilbronner Straße und Krailenshaldenstraße in Stuttgart-Feuerbach durch Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 21-Jährige, der sich zu dem Zeitpunkt auf der Heilbronner Straße befand, versuchte jedoch sich der Kontrolle zu entziehen, indem er stark beschleunigte und nach links in die Krailenshaldenstraße abbog. Anschließend überfuhr er einen Poller, der einen Fußweg von der restlichen Fahrbahn trennt, und kollidierte mit einem Metallzaun, an dem das Fahrzeug zum Stehen kam. Der 21-Jährige flüchtete daraufhin zu Fuß. Eine vor Ort befindliche Zeugin erfasste die Situation und hielt den Fahrzeugführer bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Hierbei wehrte sich der 21-Jährige und schlug der Zeugin ins Gesicht. Diese wurde dadurch leicht verletzt. Wie sich herausstellte, ist der 21 Jahre alte Tatverdächtige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem besteht für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 10.000 Euro Die Verkehrspolizei Ludwigsburg hat die Ermittlungen unter anderem wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Darüber hinaus wird wegen Körperverletzung gegen ihn ermittelt.

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