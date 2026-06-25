Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 57-Jährige flüchtet nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Mit einer Blutentnahme und der Beschlagnahme ihres Führerscheins endete die Fahrt einer 57 Jahre alten Peugeot-Lenkerin am Mittwoch (24.06.2026).

Die 57-Jährige fuhr gegen 11.45 Uhr auf den BMW einer 36-Jährigen auf, die an einer roten Ampel in der Stuttgarter Straße in Vaihingen an der Enz wartete, um anschließend auf die Bundesstraße 10 zu fahren. Nach der Kollision stiegen beide Fahrerinnen zunächst aus und einigten sich darauf, sich auf dem nahegelegenen Parkplatz eines Schnellrestaurants zum Personalienaustausch zu treffen.

Die 57-Jährige fuhr jedoch nicht auf den Parkplatz, sondern flüchtete auf die B10. Sie konnte im Zuge sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen wenig später angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab hierbei einen Wert von rund zwei Promille.

An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.000 Euro.

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