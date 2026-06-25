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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: falsche Polizeibeamte am Werk

Ludwigsburg (ots)

Ein Seniorenehepaar aus Freiberg am Neckar erhielt am Mittwoch (24.06.2026) gegen 17.00 Uhr einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der die beiden nach Schmuck und Wertgegenständen ausfragte. Bereits etwa eine halbe Stunde später erschien an der Wohnanschrift des Paares nördlich des Bahnhofs eine Frau. Die Unbekannte ließ sich den Schmuck sowie weitere Wertgegenstände zeigen und nahm diese mit.

Anschließend ergriff die Frau die Flucht. Sie wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt mit kurzen schwarzen Haaren und einem auffälligen Tattoo auf der Brust beschrieben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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