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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht mit leichtverletzter elfjähriger Radfahrerin

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (23.06.2026) gegen 07:25 Uhr kam es in Bietigheim-Bissingen in der Schillerstraße beim Fußgängerüberweg auf Höhe der Schubartstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine elfjährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Elfjährige fuhr von der Schubartstraße kommend mit ihrem Fahrrad auf den Zebrastreifen, um die Schillerstraße zu überqueren. Dabei wurde sie von einem unbekannten Fahrzeuglenker, der in Fahrtrichtung Bietigheim fuhr, touchiert. Das Kind kippte daraufhin mit dem Fahrrad um und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Der unbekannte Fahrzeuglenker und sein Beifahrer steigen aus, um sich um das Mädchen zu kümmern. Nachdem die Elfjährige angab, nicht verletzt zu sein, setze sie ihren Weg fort, woraufhin auch der noch unbekannte Fahrzeuglenker weiterfuhr.

Im Nachgang erschien die Radfahrerin mit ihrer Mutter beim Polizeirevier, um den Sachverhalt anzuzeigen. Bei dem am Unfall beteiligten Fahrzeug könnte es sich um eine silberne Audi-Limousine, vermutlich A4 oder A6 mit mutmaßlich Ludwigsburger Kennzeichen (LB) gehandelt haben. Fahrer und Beifahrer werden als ungefähr 20 Jahre alt und etwa 170 cm groß beschrieben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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