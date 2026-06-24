POL-LB: Walheim: Brand einer Hecke im Adlerweg
Ludwigsburg (ots)
Am Montag (22.06.2026) gegen 12:50 Uhr wollte ein 47-Jähriger im Adlerweg in Walheim Unkraut an einem Carportstellplatz mit einem Unkrautbrenner entfernen. Dabei geriet eine angrenzende Hecke in Brand. Die Flammen konnten von dem 47-Jährigen mit Unterstützung weiterer Anwohner gelöscht werden. Das Carport wurde durch den Brand nur leicht beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro.
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