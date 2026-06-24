POL-LB: Walheim: Brand einer Hecke im Adlerweg

Ludwigsburg (ots) - Ein 28 Jahre alter Mann fiel am Dienstag (23.06.2026) gegen 20.40 Uhr in Ludwigsburg auf, als er auf einer Grünfläche zwischen Seestraße und Arsenalplatz in ein Gebüsch urinierte. Anschließend soll er Blickkontakt zu drei auf einer Bank sitzenden Frauen im Alter zwischen 19 und 24 Jahren aufgenommen und mit seinem Penis gewedelt haben. Danach ...

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